Капитан сборной Аргентины Месси объяснил решение увести команду с поля

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал беспорядки на стадионе перед матчем отборочного этапа чемпионата мира - 2026 с национальной командой Бразилии, а также рассказал, почему аргентинцы все же решили сыграть встречу.