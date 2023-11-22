Капитан сборной Аргентины Месси объяснил решение увести команду с поля

Нападающий и капитан сборной Аргентины Лионель Месси прокомментировал беспорядки на стадионе перед матчем отборочного этапа чемпионата мира - 2026 с национальной командой Бразилии, а также рассказал, почему аргентинцы все же решили сыграть встречу.
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