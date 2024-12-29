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Петербургский дневник

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Поезда Ленинградского направления в сторону Москвы задерживаются

Поезда Ленинградского направления в сторону Москвы задерживаются

Принимаются необходимые меры для сокращения времени опоздания По техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда Ленинградского направления ОЖД в сторону станции Москва (Ленинградский вокзал).

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