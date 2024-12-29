Поезда Ленинградского направления в сторону Москвы задерживаются

Принимаются необходимые меры для сокращения времени опоздания По техническим причинам в пути следования задерживаются пригородные поезда Ленинградского направления ОЖД в сторону станции Москва (Ленинградский вокзал).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии