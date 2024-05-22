Зеленский: страны Запада стремятся сохранить контакты с Россией

Запад стремится сохранить контакты с Россией. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. В интервью газете The New York Times он отметил, что основная причина колебаний западных стран насчет помощи Украине кроется в боязни ядерной эскалации.
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