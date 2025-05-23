Заплатить сейчас или расплачиваться годами: как не превратить долги за ЖКУ в кошмар

Группа компаний «РКС-Петрозаводск» объясняет, почему важно своевременно оплачивать услуги ЖКХ и с какими последствиями могут столкнуться должники: пени, заглушки на канализацию и судебные разбирательства.
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