Гран-при Австралии-2022. 3-я практика. Норрис – 1-й, Леклер – 2-й, Перес – 3-й

Гран-при Австралии Альберт-парк, Мельбурн 9 апреля 2022 года 3-я практика   1. Ландо Норрис («Макларен») – 1.

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