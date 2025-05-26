Неочевидные опасности езды на машине по лужам

Вопрос от читателя «За рулем»:– Чем, кроме гидроудара, опасна езда по лужам?Ответ экспертаАлексей Ревин, «За рулем»:– У многих автомобилей воздухозаборник двигателя расположен достаточно высоко, чтобы при медленной езде не опасаться гидроударов в лужах глубиной до полуметра.