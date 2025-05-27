Европа готовится к суициду

виталий панов

Враг понимает только политику силы! Пока он на своей шкуре это не испробывает,он не успокоится!Показали один раз "Орешник" в действие,запад немного угомонился,но сейчас опять раскрывает свой поганый рот.Значит надо ещё раз угостить их,но уже более мощным ударом,чтобы они поняли,что Россия не шутит! Только после этого они поймут,что игры в поддавки закончились,и может получится,что следующий день календаря им не увидеть! Как об этом предупредил Медведев!