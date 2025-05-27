В Брюсселе, похоже, «забыли» про российские «Орешники», и не только Польские военные регулярно отрабатывают атаку на Калининград и на российские торговые суда в Балтийском море.
Европа готовится к суициду
Комментарии
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виталий панов
Враг понимает только политику силы! Пока он на своей шкуре это не испробывает,он не успокоится!Показали один раз "Орешник" в действие,запад немного угомонился,но сейчас опять раскрывает свой поганый рот.Значит надо ещё раз угостить их,но уже более мощным ударом,чтобы они поняли,что Россия не шутит! Только после этого они поймут,что игры в поддавки закончились,и может получится,что следующий день календаря им не увидеть! Как об этом предупредил Медведев!
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9 час.
М
ММ
"Россия представляет собой «экзистенциальную угрозу» для Евросоюза."- ну естественно. Голубых не женим, семьи нормальные, Даже выглядим не как негры, а ведем себя не как гейропейцы..
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6 час.
ВВ
Владимир Витковский
... кому интересно мнение гейроподерьма?!
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5 час.
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