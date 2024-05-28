Лихачев и Гросси начали переговоры

КАЛИНИНГРАД, 28 мая — РИА Новости. Переговоры генерального директора госкорпорации «Росатом» Алексея Лихачева и генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси начались в Калининграде, передает корреспондент РИА Новости.
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