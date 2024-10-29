Сыгран пятый тур женского чемпионата Европы по шахматам среди ветеранов

Двоевластие установилось на женском чемпионате Европы по шахматам среди ветеранов (старше 50 лет) в Линьяно-Саббьядоро (Италия) после пятого тура 29 октября, итоги тура опубликованы на специализированном сервере шахматных результатов chess-results.