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Скальпирование Core i9-14900KS и замена штатной термопасты снизили температуру на ...

Скальпирование Core i9-14900KS и замена штатной термопасты снизили температуру на ...

Скальпирование Core i9-14900KS и замена штатной термопасты снизили температуру на 10 ºCХотя компания Intel пока ещё официально не представила отборный флагманский процессор Core i9-14900KS, некоторые оверклокеры уже получили к нему доступ.

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