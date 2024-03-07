Скальпирование Core i9-14900KS и замена штатной термопасты снизили температуру на 10 ºCХотя компания Intel пока ещё официально не представила отборный флагманский процессор Core i9-14900KS, некоторые оверклокеры уже получили к нему доступ.
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