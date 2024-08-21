В результате ДТП в Иране погибли около 35 паломников

ИИ Иван Иваныч Ну и к чему это, трагедия не повод для ёрничанья, вы же поняли, что погибли ориентировочно 35 человек, данные уточняются.

ВК Вячеслав Кудрявцев вот кто написал эту хуйню про около 35 человек вот он человек говно ему жизнь человека ориентировочно,а это люди семьи дети и прежде чем писать всякую херню проверьте что и о чем!!!