Причиной аварии стал отказ тормозов.В иранском городе Язд произошло ДТП с участием автобуса, в котором находились паломники из Пакистана.
В результате ДТП в Иране погибли около 35 паломников
Комментарии
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ИИ
Иван Иваныч
Ну и к чему это, трагедия не повод для ёрничанья, вы же поняли, что погибли ориентировочно 35 человек, данные уточняются.
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18 час.
ВК
Вячеслав Кудрявцев
вот кто написал эту хуйню про около 35 человек вот он человек говно ему жизнь человека ориентировочно,а это люди семьи дети и прежде чем писать всякую херню проверьте что и о чем!!!
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14 час.
ИИ
Иван Иваныч
А по моему ты слишком далеко зашел, не та тема, чтобы изгаляться. Впрочем- оставайся сам с собой, может- совесть что подскажет, хотя...сомневаюсь. Аминь-амба-капут. Я всё сказал!
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13 час.
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