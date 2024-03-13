Сотрудники МЧС провели "безопасные" беседы с рыбаками и детьми в Ефремовском районе

В разных районах Тульской области сотрудниками ГИМС МЧС России ежедневно проводятся патрулирования мест массового выхода рыбаков на лед и уроки с детьми в школах, где спасатели рассказывают о безопасном отдыхе у воды и способах оказания помощи тонущему человеку.