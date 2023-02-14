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Где смотреть Арсенал – Манчестер Сити, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 15 февраля

Где смотреть Арсенал – Манчестер Сити, во сколько прямая трансляция матча, АПЛ 15 февраля

В среду, 15 февраля, сыграют Арсенал и Манчестер Сити в 12 туре АПЛ. Игра пройдет на стадионе «Эмирейтс».

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