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Валерий Овчинников: «Против возвращения России будут Англия, Франция, Германия, еще прибалты, скандинавы – им не нужны конкуренты. Почему бы Трампу не вернуть нас звонком в ФИФА?»

Бывший тренер российских клубов Валерий Овчинников считает, что повлиять на возвращение России в международный футбол способен лишь президент США Дональд Трамп.

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