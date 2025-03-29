Польша и Франция заключают соглашение по безопасности

Председатель правительства Польши Дональд Туск, находясь в Париже для участия в саммите коалиции западных государств в поддержку киевского режима, заявил о финализации соглашения между Варшавой и Парижем о гарантиях безопасности.
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