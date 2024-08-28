Две школы в Пскове не успеют отремонтировать до 1 сентября

ПСКОВ, 28 августа, ФедералПресс. В некоторых школах Пскова продолжается капитальный ремонт. В двух учебных учреждениях его не успеют завершить до Дня знаний, рассказал глава города Борис Елкин в своем телеграм-канале.
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