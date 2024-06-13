Суд признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ Шамарина по делу коррупции

Второй Западный окружной военный суд признал законным арест начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который обвиняется в получении взятки.
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