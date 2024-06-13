Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 618 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Вик Норд
    Заслуженная карма...,этот антисоветчик ТОЖЕ хотел перемен!Виновен. Прокурат...
  • Владимир Акулов
    Один председатель колхоза еще в СССР за успехи в труде послал свою самую лучшую , самую трудолюбивую доярку в Париж.....«Мы оживаем»: пси...
  • Владимир Акулов
    Путешествия в пространстве - это хорошо. Не чувствуешь себя в клетке... Имеешь иллюзию свободы...Турция , Париж , Лон...«Мы оживаем»: пси...

Суд признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ Шамарина по делу коррупции

Суд признал законным арест замглавы Генштаба ВС РФ Шамарина по делу коррупции

Второй Западный окружной военный суд признал законным арест начальника Главного управления связи Вооруженных сил России, замначальника Генштаба генерал-лейтенанта Вадима Шамарина, который обвиняется в получении взятки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх