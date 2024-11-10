Гарначо не стал праздновать гол «Лестеру», потому что «считает, что потерял веру болельщиков «МЮ»

«Манчестер Юнайтед» разгромил «Лестер» в 11-м туре АПЛ (3:0). Гарначо забил последний гол команды на 82-й минуте с передачи Бруну Фернандеша, но не стал праздновать забитый мяч, а спокойно последовал к центру поля.