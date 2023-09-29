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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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Кому подарки. Депутаты БГД пояснили, куда потратят почти 100 тысяч рублей компенсации

Кому подарки. Депутаты БГД пояснили, куда потратят почти 100 тысяч рублей компенсации

Решение о возмещении депутатам расходов, связанных с осуществлением полномочий, БГД приняла на заседании 29 сентября большинством голосов Барнаульская гордума на заседании 29 сентября утвердила положение о возмещении депутатам расходов, связанных с осуществлением их полномочий.

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