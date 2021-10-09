Мировое обозрение

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Президент Чили заявил об отсутствии оснований для расследования на основе Досье Пандоры

БУЭНОС-АЙРЕС, 9 октября. /ТАСС/. Президент Чили Себастьян Пиньера в пятницу выступил с критикой решения прокуратуры начать расследование в его отношении из-за сделки, упомянутой в "Досье Пандоры".

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