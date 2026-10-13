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Царьград

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На шахте «Обуховская» под Ростовом погиб проходчик при подготовке к взрыву

На шахте «Обуховская» под Ростовом погиб проходчик при подготовке к взрыву

Руководство шахты «Обуховская» в Красносулинском районе заявило о помощи семье погибшего 13 октября проходчика и помощника взрывника, пообещав психологическую поддержку, содействие в организации похорон и оформлении выплат.

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