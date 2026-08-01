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Шварц об 1:2 с «Балтикой»: «Результат – дерьмо, но в игре «Динамо» было много хороших моментов. После отличной предсезонки мы ожидали больше очков, но так бывает в футболе»

Главный тренер «Динамо» Сандро Шварц высказался о поражении от «Балтики» (1:2) во 2-м туре РПЛ .  – Хотел бы поздравить «Балтику» с победой.

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