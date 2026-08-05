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В России разработали многолучевой литограф, который в 3000 раз быстрее обычного

В России разработали многолучевой литограф, который в 3000 раз быстрее обычного

Первый опытный образец может появиться к 2030 годуРоссийские ученые завершили этап научно-исследовательских работ по созданию отечественного многолучевого электронного литографа — установки, которая в перспективе сможет использоваться для производства микросхем с технологическими нормами вплоть до нескольких нанометров.

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