В России разработали многолучевой литограф, который в 3000 раз быстрее обычного

Первый опытный образец может появиться к 2030 годуРоссийские ученые завершили этап научно-исследовательских работ по созданию отечественного многолучевого электронного литографа — установки, которая в перспективе сможет использоваться для производства микросхем с технологическими нормами вплоть до нескольких нанометров.