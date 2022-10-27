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В ЛНР задержали мужчину по подозрению в передаче Украине данных о ВС РФ

В ЛНР задержали мужчину по подозрению в передаче Украине данных о ВС РФ

В ЛНР спецслужбы задержали мужчину, который подозревается в передаче Киеву информации о месте дисклокации российских военнослужащих.

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