Что "отвалилось" от пронёсшихся русских ракет повергло в панику оператора "Стингера"

Своими воплями негодования с французским телеканалом TV5 Monde поделился вражеский оппонент Роман. Он является оператором ПЗРК и в последнее время у него появились проблемы с тем, как бороться с хитрыми русскими ракетами.
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