Задержан попавший под санкции США полковник Городилов по делу о мошенничестве

ГБ

Геннадий Бережнов

Это просто ужасно! Насчитал боле 12 дел в МО и одно групповое аж 25 человек, это что? А Шойгу сидит в Совете безопасности России. Это что насмешка такая. Да его гнать надо из на пенсию и лишить звания и наград!