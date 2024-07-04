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Задержан попавший под санкции США полковник Городилов по делу о мошенничестве

Задержан попавший под санкции США полковник Городилов по делу о мошенничестве

Командира 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой ордена Суворова бригады Артема Городилова задержали по подозрению в мошенничестве.

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Комментарии
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ГБ
Геннадий Бережнов
Это просто ужасно! Насчитал боле 12 дел в МО и одно групповое аж 25 человек, это что? А Шойгу сидит в Совете безопасности России. Это что насмешка такая. Да его гнать надо из на пенсию и лишить звания и наград!
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