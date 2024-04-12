Курганцы, пострадавшие от наводнения, начали получать выплаты

В Курганской области начали выплачивать материальную помощь пострадавшим при наводнении. На данный момент перечислены единовременные выплаты по 10 тысяч рублей 23 пострадавшим, сообщается в пресс-службе правительства региона.
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