Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова на пресс-конференции осадила представителя ЛГБТ*. Когда министру задали вопрос на тему поддержки педерастов под предлогом «толерантности» и «равноправия», Мартина Шимковичова ответила просто: «Если у вас психические расстройства, вам следует лечить себя, а не навязывать людям, что вы — какая-то „норма“, и всё должно быть так, как вы этого хотите!» Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова Шимковичова, в прошлом — актриса и телеведущая, в 2015 году потеряла работу на телевидении из-за того, что высказалась против бесконтрольного приёма в Словакию мигрантов из Ближнего Востока и Африки.
«Коротко и по делу»
Комментарии
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NS
Nina S
Просто, доступно, мудро - и красиво! Браво, Мартина!
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6 час.
Юрий Золотарев
Молодец! Красавица, умница, и СОВЕСТЬ не продаёт! Достойнейшая Женщина!
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5 час.
Семен Демин
Коротко и ясно! Молодец! В Польше, кстати, педерастов тоже не любят. Это когда-нибудь приведет к расколу Евросоюза.
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5 час.
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