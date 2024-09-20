☭КОМПАС
Блог сайтасайт "СССР-Россия"Правила сайта.Путешествиясайт и мыПутинРоссияУкраина
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

☭КОМПАС

51 392 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Золотарев
    Не-е, Ваня! Ты лучше крась периодически "Писающего Ленина" на своей даче! Шоб держать его (и себя) в тонусе.Рухнула последняя...
  • Семен Демин
    Коротко и ясно!  Молодец!  В Польше, кстати, педерастов тоже не любят. Это когда-нибудь приведет к расколу Евросоюза.«Коротко и по делу»
  • Ирина
    ВЫражайся прилично  ты сама кто? там специально настраивают  народ против для них же хуже кто живет в АРМЕнии«Русские нас захв...

«Коротко и по делу»

«Коротко и по делу»

Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова на пресс-конференции осадила представителя ЛГБТ*.   Когда министру задали вопрос на тему поддержки педерастов под предлогом «толерантности» и «равноправия», Мартина Шимковичова ответила просто: «Если у вас психические расстройства, вам следует лечить себя, а не навязывать людям, что вы — какая-то „норма“, и всё должно быть так, как вы этого хотите!» Министр культуры Словакии Мартина Шимковичова  Шимковичова, в прошлом — актриса и телеведущая, в 2015 году потеряла работу на телевидении из-за того, что высказалась против бесконтрольного приёма в Словакию мигрантов из Ближнего Востока и Африки.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
NS
Nina S
Просто, доступно, мудро - и красиво! Браво, Мартина!
Ответить
6 час.
Юрий Золотарев
Молодец! Красавица, умница, и СОВЕСТЬ не продаёт! Достойнейшая Женщина!
Ответить
5 час.
Семен Демин
Коротко и ясно!  Молодец!  В Польше, кстати, педерастов тоже не любят. Это когда-нибудь приведет к расколу Евросоюза.
Ответить
5 час.

Картина дня

наверх