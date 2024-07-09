«Поезда здоровья» работают с 8 по 12 июля в пяти муниципалитетах Нижегородской области

С 8 по 12 июля мобильно-диагностические комплексы «Поезда здоровья» работают в Княгининском и Ковернинском муниципальных округах, в Выксунском и Первомайском городских округах, а также в Канавинском районе Нижнего Новгорода.
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