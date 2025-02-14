Shaman рассказал о клипе, в котором снялась Екатерина Мизулина

Артист назвал песню «саундтреком первой любви» Певец Ярослав Дронов, известный как Shaman, в интервью ТАСС рассказал, что его песня «Я останусь с тобой» стала для подростков саундтреком танца с первой любовью.
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