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Губернатор Артюхов и мэр Ноябрьска Романов посетили Сербию

Губернатор Артюхов и мэр Ноябрьска Романов посетили Сербию

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов в составе делегации работает в Сербии. В Белграде, в посольстве России, прошла встреча делегации автономного округа с чрезвычайным и полномочным послом РФ в республике Сербия Александром Боцан-Харченко.

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