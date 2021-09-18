Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Артамонов
    Думается, что у Н. Бондаренко были серьёзные причины, которые шли вразрез с интересами администрации, проводящей выборы.Депутат от КПРФ у...
  • Александр Бабин
    Да уже лет двадцать упрощаете и упрощаете а в итоге только БЛА БЛА.В ГД придумали, к...
  • mullonen
    Так ведь отзыв швейцарцев с трубоукладчиком был решением политическим, а не технологическим. Уже давно построили бы и...«Газпром» ответил...

Встреча Путина с Байденом обошлась Европе в сотни миллионов

Встреча Путина с Байденом обошлась Европе в сотни миллионов

Женева потратила на встречу Путина и Байдена не меньше 10  млн долларов Встреча президента России Владимира Путина и американского главы Джо Байдена, которая состоялась 12 июня в Женеве (Швейцария), обошлась местным властям в 10 млн долларов (725.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх