Встреча Путина с Байденом обошлась Европе в сотни миллионов

Женева потратила на встречу Путина и Байдена не меньше 10 млн долларов Встреча президента России Владимира Путина и американского главы Джо Байдена, которая состоялась 12 июня в Женеве (Швейцария), обошлась местным властям в 10 млн долларов (725.