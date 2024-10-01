В сквере в 23-м микрорайоне Караганды вандалы украли кусок газона с футбольного поля

Полицейские разыскивают виновников, сообщает корреспондент ekaraganda.kz. Жители Пришахтинска, прогуливающиеся по недавно отремонтированному парку, заметили, что на футбольном поле уже успели поработать вандалы.
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