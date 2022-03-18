РОСБАЛТ

680 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • юрий КЗПО
    вот что мы будем делать а? надо дать ему денег чтоб он купил еще одну яхту и попробовал по морю может проскачет.МИД Великобритани...
  • Владимир Соловьев
    Что же теперь нам делать?!Швейцария по прим...
  • Андрей
    Откуда они все знают?Президент Финлянд...

Полицейский пострадал в аварии со служебным автобусом в Москве

Полицейский пострадал в аварии со служебным автобусом в Москве

Один человек пострадал в ночной аварии с грузовиком на Калужском шоссе. ДТП, как сообщает ТАСС со ссылкой на полицию, произошло около 04:00 на пересечении Калужского шоссе и трассы А-107.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх