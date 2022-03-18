Полицейский пострадал в аварии со служебным автобусом в Москве

Один человек пострадал в ночной аварии с грузовиком на Калужском шоссе. ДТП, как сообщает ТАСС со ссылкой на полицию, произошло около 04:00 на пересечении Калужского шоссе и трассы А-107.
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