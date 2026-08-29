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Газета.ру

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Посольство РФ в Непале: пропавшие после паводка россияне не выходят на связь

Посольство РФ в Непале: пропавшие после паводка россияне не выходят на связь

Новой информации о россиянах, которые пропали во время наводнения в Непале, нет. Они так и не вышли на связь, заявили в посольстве РФ в Катманду в Telegram-канале.

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