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Регионы России

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КНР готов активизировать международное взаимодействие по урегулированию ключевых конфликтов

КНР готов активизировать международное взаимодействие по урегулированию ключевых конфликтов

Си Цзиньпин заявил о готовности Китая активизировать взаимодействие с международным сообществом для выработки политических решений по ключевым конфликтам.

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