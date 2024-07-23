СКР: виновного в убийстве Талькова установили благодаря окровавленной рубашке

В ходе следствия у одного из специалистов, проводивших в 90-е экспертизу по делу об убийстве Игоря Талькова, были найдены запачканные кровью вырезы с рубашки концертного директора музыканта Валерия Шляфмана.
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