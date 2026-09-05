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Царьград

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Стало известно, сколько мирных жителей погибли в Белгородской области с начала СВО

Стало известно, сколько мирных жителей погибли в Белгородской области с начала СВО

Врио губернатора Белгородской области Александр Шуваев обнародовал обновленные данные о потерях среди мирного населения региона в результате атак вооруженных сил Украины.

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