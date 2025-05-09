Тысячи людей вышли на акцию "Бессмертный полк" в Великом Новгороде

В Великом Новгороде состоялась акция "Бессмертный полк". Тысячи участников, включая ветеранов и волонтеров, прошли с портретами героев Великой Отечественной войны по центру города, несмотря на дождь, возложив цветы у мемориала "Вечный Огонь Славы".
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