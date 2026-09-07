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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Фанаты «Валенсии» протестовали после 0:5 от «Барсы» – игроков называли «наемниками», боссов клуба призывали «убираться домой»

Болельщики «Валенсии» провели акцию протеста против руководства клуба и игроков после домашнего поражения от «Барселоны» (0:5) в 4-м туре Ла Лиги .

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