«Авито Кошелек» запустил оплату мобильной связи

Без комиссии «Авито» добавил в «Авито Кошелек» оплату мобильной связи. Теперь деньги, полученные от продажи товаров на платформе, можно сразу отправить на счет телефона, не выводя их предварительно на банковскую карту.
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