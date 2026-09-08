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«Авито Кошелек» запустил оплату мобильной связи

«Авито Кошелек» запустил оплату мобильной связи

Без комиссии «Авито» добавил в «Авито Кошелек» оплату мобильной связи. Теперь деньги, полученные от продажи товаров на платформе, можно сразу отправить на счет телефона, не выводя их предварительно на банковскую карту.

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