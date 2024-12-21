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Отменены массовые мероприятия: глава Татарстана Минниханов прибыл на место атаки украинских беспилотников в Казани

Отменены массовые мероприятия: глава Татарстана Минниханов прибыл на место атаки украинских беспилотников в Казани

В ночь на 21 декабря российские средства ПВО уничтожили в общей сложности 19 украинских БПЛА. По данным Минобороны РФ, девять БПЛА сбиты над территорией Белгородской области, пять — над территорией Воронежской области, три — над акваторией Чёрного моря и по одному — над территориями Курской области и Краснодарского края.

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