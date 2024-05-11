Сколько аварий с голубыми автобусами потребуется, чтобы доказать общественную опасность транспортной реформы? А если точнее – общественную опасность тех чиновников, которые засели в Смольном? Два года подряд голубые автобусы с бывшими чабанами за рулем взрывались, врезались в машины, наезжали на остановки, сбивали пешеходов, - в общем, постоянно создавали травмоопасные ситуации на дорогах с пассажирами на борту.
Автобус в Мойке: транспортная реформа Беглова вновь собирает смертельный урожай
Комментарии
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pobeditel Терещенко
Знаете что ваше высказывание похоже , вам напомнить фильм и фразу из этого фильма " Я не виноватая, он сам пришёл". Вам самому не смешно от своих фантазий , если как вы выразились хозяин (вы оказывается имеете хозяина как тот же пёс выходит , это из ваших высказываний) вам велит на смертоубийство людей и вы сделаете ссылку (на подобие той что я написал) что это не вы а ваш хозяин сделал (это в суде примут к сведению или это будет отягощающие обстоятельство как групповое и запланированное преступление). Одно слово что у вас есть хозяин вас уже не красит и говорит что вы как та же собака не имеет своей воли . Возникает тогда вопрос в связи с этим вы так беспокоитесь за своего хозяина видно он связан с произошедшем в этой статье и видно опять же по указке ХОЗЯИНА здесь высказываетесь от его имени но под своим именем. Хорошо видно выполняете команды хозяина.
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13 мин.
Михалыч
Идет война на 2 фронта. Причем, на внутреннем фронте темпы потерь нашего населения ускоряются. А сбережение народа- это главная цель власти, прописанная в Конституции.
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4 мин.
pobeditel Терещенко
И один момент я понял из здесь комментариев и не только ; вы оказывается в двух лицах здесь работаете высказываетесь от одного лица Ксения Павлова(Да и момент ЖЕНЩИНА но по комментарию ясно что мужик "не бритый" что то напоминает Кончиту Вурст.) и второе лицо Алексей Камышов.
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2 мин.
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