Автобус в Мойке: транспортная реформа Беглова вновь собирает смертельный урожай

pobeditel Терещенко

Знаете что ваше высказывание похоже , вам напомнить фильм и фразу из этого фильма " Я не виноватая, он сам пришёл". Вам самому не смешно от своих фантазий , если как вы выразились хозяин (вы оказывается имеете хозяина как тот же пёс выходит , это из ваших высказываний) вам велит на смертоубийство людей и вы сделаете ссылку (на подобие той что я написал) что это не вы а ваш хозяин сделал (это в суде примут к сведению или это будет отягощающие обстоятельство как групповое и запланированное преступление). Одно слово что у вас есть хозяин вас уже не красит и говорит что вы как та же собака не имеет своей воли . Возникает тогда вопрос в связи с этим вы так беспокоитесь за своего хозяина видно он связан с произошедшем в этой статье и видно опять же по указке ХОЗЯИНА здесь высказываетесь от его имени но под своим именем. Хорошо видно выполняете команды хозяина.