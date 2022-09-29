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В Госдуме разработали законопроект о защите мобилизованных от коллекторов

Депутаты Госдумы от КПРФ подготовили законопроект, которым предлагается запретить банкам и кредитным организациям передавать коллекторам сведения об участниках спецоперации, в том числе призванных по частичной мобилизации, а также их семьях.

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