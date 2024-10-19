Джо Байден предложил переговоры по ядреному оружию ради победы Харрис

Президент США Джо Байден предлагает переговоры с Россией по ядерному оружию, чтобы помочь кандидату от Демократической партии Камале Харрис на выборах, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии