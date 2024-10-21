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Царьград

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Чистка в Минобороны не окончена: "Идёт охота. Масса уголовных дел", рассказал Рощин

Чистка в Минобороны не окончена: "Идёт охота. Масса уголовных дел", рассказал Рощин

То, что в Минобороны сняли чуть ли не всю верхушку, - ещё не конец. Чистка ещё не окончена, считает социолог Алексей Рощин.

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