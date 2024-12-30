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Царьград

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Трамп вводит строгий контроль над соцсетями для новых членов администрации

Трамп вводит строгий контроль над соцсетями для новых членов администрации

Сьюзи Уайлс, будущая глава аппарата Трампа, настоятельно посоветовала кандидатам на ключевые посты в новой администрации США воздержаться от публикаций в соцсетях без одобрения советника Белого дома до утверждения в сенате.

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