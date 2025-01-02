CNN: подозреваемый в теракте в Новом Орлеане хотел убить свою семью

Подозреваемый в совершении теракта в американском Новом Орлеане Шамсуд Дин Джаббар изначально планировал убить свою семь, но позже изменил планы, сообщил телеканал CNN со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
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