При падении беспилотника в подмосковной Балашихе пострадали два человека

В результате падения беспилотника в Балашихе, по последним данным, , сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров, лично посетив по поручению губернатора Андрея Воробьева место происшествия.
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