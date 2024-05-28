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При падении беспилотника в подмосковной Балашихе пострадали два человека

При падении беспилотника в подмосковной Балашихе пострадали два человека

В результате падения беспилотника в Балашихе, по последним данным, , сообщил в своем Telegram-канале глава городского округа Сергей Юров, лично посетив по поручению губернатора Андрея Воробьева место происшествия.

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