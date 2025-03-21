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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Micron удалось утроить серверную выручку благодаря спросу на HBM Тенденции на ры...

Micron удалось утроить серверную выручку благодаря спросу на HBM Тенденции на ры...

Micron удалось утроить серверную выручку благодаря спросу на HBMТенденции на рынке памяти таковы, что хорошую динамику финансовых показателей демонстрируют те поставщики, которые имеют возможности снабжать Nvidia чипами HBM3E.

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